Кадыров сообщил о возвращении из Сирии пятерых российских девочек-сирот

В Россию из Сирии прибыл самолет с пятью несовершеннолетними детьми, чьи родители погибли в арабской республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Из Сирии в Россию доставили пятерых несовершеннолетних детей. Это – Петимат, Малика, Зайнап, Рукият и Айша Ульбиевы», – написал Кадыров в Telegram, уточнив, что младшей девочке всего два года.

Глава Чечни сообщил, что родители детей погибли, а вывезти девочек на родину попросили их близкие родственники, проживающие в Надтеречном районе Чечни.

«Я поручил заниматься этим вопросом специально созданной группе под руководством заместителя министра МВД по ЧР Апти Алаудинова. Удалось добыть информацию, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии», – добавил Кадыров.

По его словам, «на примере этих детей можно увидеть, какое горе и страдания принесли миллионам людей террористы в Сирии и Ираке». «Я тысячи раз просил не поддаваться пропаганде иблисского государства, не выезжать на Ближний Восток, не губить свои жизни и жизни детей. Не все услышали голос разума. Вот и результат. Но нет вины малышей в случившемся», – добавил глава Чечни.

Кадыров добавил, что в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина с лета 2017 года из Сирии и Ирака вывезено 158 человек, в том числе 137 детей и 21 женщина.