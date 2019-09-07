В Москве приземлился самолет с эвакуированными из Сирии российскими детьми

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в Москве приземлился самолет с эвакуированными из Сирии детьми граждан России.

«Самолет прибыл с базы Хмеймим в Москву», – написала Кузнецова на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Кузнецовой, после еды дети сразу же уснули. «Мы дома, все плохое позади», – добавила омбудсмен.

В пятницу Кузнецова сообщила, что в тюрьмах на территории Сирии обнаружены дети из России.

Напомним, 10 июля спецборт МЧС России доставил в Москву более 30 российских детей, находившихся в иракских тюрьмах. Кроме того, в июне в Россию из Сирии прибыл самолет с пятью несовершеннолетними детьми-сиротами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД