ЕК объяснила, почему не хочет закупать российскую вакцину «Спутник V»

Евросоюз при выборе вакцины от коронавируса ориентируется на европейские компании, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Журналисты задали Мамеру вопрос, почему ЕК не хочет закупать российскую вакцину «Спутник V», если уровень ее эффективности объявлен выше, чем у американо-германской вакцины Pfizer, передает ТАСС.

«Мы много раз объясняли, что наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе», – сказал Мамер.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на преимущество российской вакцины «Спутник V» перед вакциной Pfizer.

Напомним, СМИ уже обращали внимание на то, что температура, при которой должна храниться разработанная компаниями Pfizer и BioNTech противокоронавирусная вакцина может стать препятствием для распространения препарата. Для перевозки вакцин придется строить дорогостоящую инфраструктуру, но не все страны смогут позволить себе это.