Бывший вице-спикер парламента арестован в Армении

Служба нацбезопасности Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова по обвинению в организации незаконного собрания, сообщил его помощник Гегам Петросян.

Петросян рассказал, что СНБ решила отправить Шармазанова «под предварительный арест» на 72 часа, передает ТАСС.

Напомним, после заключения мирного соглашения с Азербайджаном в Армении начались протесты и беспорядки. Митингующие в Ереване потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Однако внеочередное заседание парламента, созванное для рассмотрения вопроса об отставке, не состоялось из-за отсутствия кворума.

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