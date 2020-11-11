Путин сообщил о создании нового состава системы управления ядерными силами

В России создадут новый состав системы управления ядерными силами, сообщил глава государства Владимир Путин.

Путин заявил на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, что «на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «его запас прочности будет исключительно высоким».

Президент также указал на необходимость продолжать разработку перспективных систем управления ядерными силами России, так как в этом вопросе «на месте стоять нельзя».

Он попросил присутствующих в рамках совещания доложить ему о долгосрочных планах работы по этому направлению.

Глава государства также подчеркнул, что следует постоянно проверять эффективность основных компонентов систем управления стратегическими ядерными силами на командно-штабных учениях и других мероприятиях.

Ранее Путин сравнил системы управления ядерными силами с автоматом Калашникова. Также он заявлял, что Россия продолжит модернизацию ядерных сил в связи с современными рисками.