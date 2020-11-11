Путин сравнил системы управления ядерными силами с автоматом Калашникова

Системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, что «важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова, чтобы они последовательно, планово обновлялись, а в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения», передает ТАСС.

Он указал также, что необходимо «серьезно работать над повышением живучести систем управления, (...) от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит», передает РИА «Новости».

«Причем это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара», – добавил он.

«Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы», – отметил Путин.

По его словам, за последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне.

«Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения», – также сказал он.

Путин сообщил, что были «существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе, по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки». Также «возросло качество такого важнейшего параметра как помехоустойчивость».

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит модернизацию ядерных сил в связи с современными рисками.