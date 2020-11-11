Россия ликвидировала торговые представительства на Украине и в Литве

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Россия ликвидирует торговые представительства в Литве и на Украине.

«Ликвидировать торговое представительство России в Литовской Республике; Торговое представительство России на Украине», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, соглашение о взаимном учреждении торговых представительств между Россией и Украиной прекратило действовать 27 сентября. Кабмин Украины принял решение о разрыве этого соглашения 17 августа.