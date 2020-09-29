У Порошенко выявили коронавирус Прекращено действие соглашения России и Украины о торгпредствах 29 сентября 2020, 21:46

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств между Россией и Украиной прекратило действовать 27 сентября, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. «27 сентября 2020 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о взаимном учреждении торговых представительств, подписанного в Москве 22 октября 1992 года», – передает ТАСС текст документа, опубликованного МИД России. Кабмин Украины принял решение о разрыве этого соглашения 17 августа. Ранее Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ. Кроме того, прекратило действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

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