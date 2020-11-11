В России оценили риски новых санкций в отношении «Северного потока – 2»

«Несмотря на введение новых санкций, проект «Северный поток – 2» будет реализован», – считает политолог Иван Тимофеев, комментируя газете ВЗГЛЯД намерения США принять дополнительные санкционные меры в отношении российского газопровода.

«В случае, если Конгресс примет новый пакет санкций, тогда бизнес, банки и страховые компании откажутся обслуживать реализацию проекта. Практика штрафов со стороны США очень серьезная – за последние 10 лет Минфин собрал более 5,5 млрд долларов более чем с 220 компаний по разным проектам. Поэтому никто не захочет рисковать и будут просто уклоняться от сделок», – рассказал программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

Однако Тимофеев отметил: «новые санкции не означают, что проект не реализуется». «Да, он станет более дорогим, скорее всего, его придется задержать. Но, думаю, что «Северный поток – 2» все-таки достроят», – считает политолог.

Эксперт напомнил, что «санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» – не новая инициатива». «Подобные законопроекты появились еще в начале лета и предлагали ужесточение санкций против компании, которые страховали, обслуживали и сертифицировали газопровод. Сейчас конгрессмены просто возвращаются к этим инициативам», – сказал он.

По мнению собеседника, вероятное вступление в должность президента США Джо Байдена никак не помешает введению дополнительных санкций. «Если Конгресс примет санкции, не вижу никаких препятствий тому, чтобы Байден подписал их как часть оборонного бюджета страны. У него нет причин отказываться от санкций против «Северного потока – 2», – уверен Тимофеев.

Эксперт также прокомментировал сведения о том, что новые санкции не коснутся Германию. «В теории исключения для Германии возможны, как это было в случае с санкциями против иранской нефти. Однако условия для таких исключений бывают очень серьезными, например, значительное сокращение сделок с подсанкционными компаниями. Все же я думаю, что санкции США будут универсальными и Германию также затронут», – заключил Тимофеев.

Напомним, во вторник члены Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Под расширенные санкции, предусмотренные в проекте оборонного бюджета на финансовый год, который начался в стране 1 октября, могут попасть страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

При этом, как подчеркивают источники, ограничительные меры не коснутся Германии или германских официальных лиц.

Ранее председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2».

21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».

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