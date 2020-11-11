Конгресс США договорился о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Члены Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщают информационные агентства.

В Сенате и Палате представителей договорились о том, что под расширенные санкции, предусмотренные в проекте оборонного бюджета на финансовый год, который начался в стране 1 октября, могут попасть страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Санкции будут включены в поправку к проекту оборонного бюджета на 2021 финансовый год и подразумевают также сохранение в силе действующих на данный момент ограничительных мер. Документ должен быть принят до конца календарного года. При этом, как подчеркивают источники, ограничительные меры не коснутся Германии или германских официальных лиц.

Во вторник председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2».

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».

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