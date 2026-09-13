Эксперт назвал необычное обезболивающее у боевиков ВСУ под Волчанском

Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей

Как пишет Daily Mail, в Министерстве обороны Британии подтвердили, что изучают возможности применения животных для скрытого передвижения и разведки на труднопроходимой местности. Речь идет о лесах, болотах и других районах, где тяжелая техника может застрять или потерять мобильность.

Представитель британского военного ведомства рассказал, что специалисты оценивают возможности конной разведки, мобильность, маскировку, снабжение и вопросы ухода за животными. При этом британская армия учитывает опыт союзников, которые продолжают использовать лошадей в условиях сложного рельефа.

«Солдаты изучают конную разведку, мобильность на труднопроходимой местности, маскировку, снабжение и уход за лошадьми, опираясь на опыт союзных стран, которые продолжают применять животных в ходе военных операций», – заявил представитель ведомства.

В британской армии считают, что возвращение к лошадям может быть связано с изменением характера современных конфликтов. Военные ранее отмечали, что животные способны передвигаться по густым лесам и болотистой местности, где танки и бронемашины оказываются малоэффективными.

На эту идею британских военных также подтолкнул опыт Эстонии. Около 12 добровольцев из Эстонской лиги обороны создали конное подразделение и заявили, что лошади могут проходить там, где тяжелая техника застревает. В британской армии назвали такой подход необычным, но заслуживающим внимания.

«Звучит безумно. Но британская армия прислушалась. Уроки Украины и Ближнего Востока очевидны: современная война требует творчества, способности адаптироваться и иногда возвращения к самым простым решениям», – заявил представитель армии.

В качестве примера военные также приводят действия американского спецназа в Афганистане в 2001 году. Через несколько недель после терактов 11 сентября группа из 12 американских бойцов спецподразделения «зеленых беретов» передвигалась верхом по пересеченной местности и участвовала в боях вместе с местными силами против движения «Талибан». Позднее эта история легла в основу голливудского фильма «12 отважных».

Британский Конный гвардейский полк, который обычно ассоциируется с церемониальными мероприятиями, в последние годы усиливает подготовку военнослужащих к действиям в реальных военных условиях. В рамках ежегодного соревнования «Кубок вызова принцессы Елизаветы» солдаты теперь отрабатывают навигацию верхом, используя только карту и компас.

Командир полка подполковник Бен Макнил заявил, что кавалерист должен уметь эффективно действовать независимо от того, какой «платформой» он управляет – лошадью или бронемашиной. По его словам, навигация верхом требует одновременно контролировать животное, обстановку и собственные действия, что развивает выдержку и способность принимать решения в сложных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года несколько лошадей британской дворцовой кавалерии разбежались по улицам Лондона из-за испуга от сброшенных стройматериалов. Вскоре лондонская полиция объявила о поимке всех сбежавших животных. Ранее британские военные начали тренировать собак породы хаски для работы в условиях экстремального арктического холода.