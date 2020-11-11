В Москве высказались о ближневосточном урегулировании из-за смены администрации США

Москва считает, что со сменой администрации США и возможным возвращением к работе переговорщиков из «команд» экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона в ближневосточном урегулировании не исключены перемены в лучшую сторону, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Богданов отметил, что «сейчас, видимо, будет формироваться новая команда американских переговорщиков, людей, которые будут заниматься ближневосточными проблемами», передает РИА «Новости».

«Многих из них, я думаю, мы, наверное, знаем по работе в предыдущих администрациях, особенно в демократических – кто работал и с Клинтоном, и с Обамой – в этих администрациях», – добавил он.

По его словам, там было «очень много классных экспертов, специалистов, исключительно опытных людей».

«Я многих знаю по совместной работе в Египте, на Ближнем Востоке – в Израиле, арабских странах. Есть люди, очень глубоко разбирающиеся в этой проблематике, и я уверен, что если они придут опять на, что называется, рабочее место, то возможны какие-то перемены в лучшую сторону», – констатировал замглавы МИД.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Также демократы взяли большинство в палате представителей Конгресса США.

Большинство американцев признали победу Байдена на выборах.

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