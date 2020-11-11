Минздрав объяснил заражение медиков COVID-19 после вакцинации

Заражение алтайских медиков коронавирусом после вакцинации связано с тем, что у них еще не успели выработаться антитела, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной: сперва пациенту водится одна инъекция, а через 21 день вторая. Соответсвенно, пациент считается защищенным только через три недели после введения второго компонента вакцины, передает РИА «Новости».

«В это время идет процесс формирования иммунитета. Случаи положительных результатов ПЦР-тестирования у граждан, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло не достаточное количество времени с момента вакцинации», – сказал Кузнецов.

Он отметил, что прошедшим вакцинацию необходимо продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты в течение трех недель после введения второго компонента вакцины.

Ранее трое медиков в Алтайском крае, привитых вакциной «Спутник V», заразились коронавирусом.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.