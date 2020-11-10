Пашинян назвал условие предотвращения войны в Карабахе

Военный конфликт между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном можно было предотвратить, если бы Армения согласилась отдать пять районов вокруг Карабаха, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Могла быть предотвращена война? Да, если бы мы согласились на сдачу пяти районов вокруг Карабаха. Но и в этом случае статус Карабаха не был бы окончательно решен. Что бы вы мне сказали, если бы я спросил: сдать эти территории вокруг Карабаха? Думаю, что никто бы не согласился, в том числе и я», – передает его слова ТАСС.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Во вторник был опубликован полный текст заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Карабахе. В нем не упоминается Турция.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.