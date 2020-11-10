Московские туроператоры сократили штат на 80%

Некоторые туристические компании Москвы сократили до 80% сотрудников, сообщил глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

«Мы теряем квалифицированные кадры, которые начинают искать иные источники дохода. Та помощь, которая была предоставлена в размере минимального размера оплаты труда в виде возвратного кредита, не может обеспечить людей нормальным доходом, и они уходят либо их сокращают», – цитирует Мохова «Интерфакс».

По словам представителя РСТ, часть уволенных сотрудников пытаются работать самостоятельно, в результате чего происходит перекос в сторону стихийного самозанятого рынка, что наиболее отчетливо наблюдается в мелкой рознице. Кроме того, сократилось и количество самих компаний: если в 2019 году выездным туризмом в Москве занимались 289 операторов, то сейчас таких компаний осталось 241, то есть сокращение составило 15%. Как отметил Мохов, точно оценить рынок туроператоров можно будет к марту 2021 года, поскольку именно тогда компании для сохранения членства в едином федеральном реестре туроператоров должны будут продлевать финансовое обеспечение, что заставит их определиться, оставаться в статусе туроператора или нет.

Ранее стало известно, что для продвижения туризма в России правительство планирует учредить автономную некоммерческую организацию (АНО) «Развитие туризма».

В конце мая руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что пока предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире нет, так как во многих странах ситуация остается сложной. В начале июня туроператоры совместно с Ростуризмом решили запустить более 20 новых направлений для отдыха по стране.

Тем временем россияне за первую неделю продаж второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма приобрели туров с кешбэком на 870 млн рублей.