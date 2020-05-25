В России не увидели предпосылок для восстановления международного туризма

Пока предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире нет, так как во многих странах ситуация остается сложной, заявила в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«К сожалению, предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире мы пока не видим, так как ситуация во многих странах остается довольно сложной. Мы слышим много разных заявлений, однако они пока все носят декларативный характер. Но как реально будет складываться ситуация не знает никто», – передает ТАСС слова Догузовой.

Также она отметила, что российские власти сейчас работают над созданием безопасных условий для отдыха внутри страны.

«Все наши усилия сегодня направлены на то, чтобы дать нашим гражданам возможность этим летом безопасно отдохнуть внутри нашей страны», – подтвердила Догузова.

Кроме того, ведомство высоко оценивает экономическую, а также социальную роль туризма и настроено на прорыв в развитии отрасли по всем направлениям, пишет РИА «Новости».

«Мы понимаем экономическую и социальную роль туризма, но знаем и о проблемах – нам безусловно есть над чем работать, и мы настроены на прорыв. Нам нужны новые качественные курорты, направления. Необходимо развивать новые виды отдыха, доступные, разнообразные и качественные. На любой вкус и бюджет», – отметила глава Ростуризма.

Уточняется, что по поручению президента Владимира Путина ведомством подготовлены и внесены предложения в национальный план восстановления экономики в части туризма, которые посвящены как первоочередным мерам поддержки отрасли, так и дальнейшему системному развитию туризма.

Догузова пояснила, что речь идет о «снижении налоговой нагрузки на отрасль», «поддержке инвесторов», «повышении кадрового потенциала», а также «цифровизации и продвижении, повышении безопасности туризма».

Ранее президент заявил о необходимости форсировать формирование внутреннего туризма и открывать новые направления. Позднее был назван срок возобновления работы туристического сектора России.

Напомним, Ростуризм вместе с экспертами сформулировали набор первоочередных мер по восстановлению экономики в части туризма после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.