Путин призвал форсировать возможности внутреннего туризма

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли заявил о необходимости форсировать формирование внутреннего туризма и открывать новые направления.

«Нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма. Форсировать, точнее сказать, наши возможности на этом направлении при участии, безусловно, транспортных компаний, без этого вообще ничего невозможно сделать, турагентств, гостиничного бизнеса. Нужно при помощи всех этих направлений формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране, куда можно будет удобно добраться и с интересом для людей провести время», – приводятся слова главы государства в сообщении на сайте Кремля.

Президент отметил, что для возвращения пассажирских перевозок на прежний уровень нужно направить резервы транспортного комплекса на развитие туризма по России.

«Общая, сквозная проблема для пассажирского транспорта – сокращение туристических потоков. Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время», – сказал Путин.

«Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране. Предлагаю участникам совещания поделиться своими соображениями на этот счет», – добавил российский лидер.

Ранее Ростуризм предложил начать восстановление туристической отрасли с апарт-отелей и санаторно-курортного комплекса, в ведомстве также отмечали, что туризм может стать локомотивом выхода из кризиса для регионов России после победы над коронавирусом.