Ростуризм предложил субсидировать путешествия для социально незащищенных групп

Ростуризм вместе с экспертами сформулировали набор первоочередных мер по восстановлению экономики в части туризма после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

В Ростуризме состоялась первая онлайн-встреча с экспертным сообществом. Участники встречи озвучили предложения, которые могут стать основой стабилизации и будущего развития отрасли туризма, сообщается на сайте ведомства.

Среди предложений – разработка плана поэтапного выхода отрасли из карантинных мер с балансом между новыми требованиями безопасности туристов и сохранением привлекательности турпродукта, а также налоговые льготы (уменьшение НДС в туристской отрасли, освобождение от уплаты налогов и другое).

Также, по мнению экспертов, необходима поддержка инвесторов (субсидирование процентных ставок на строительство туристской инфраструктуры) и собственников туристской инфраструктуры в части беспроцентных кредитов на пополнение оборотных средств и выплату зарплаты, включение ключевых игроков гостиничной отрасли в перечень системообразующих предприятий.

Вместе с тем предлагается повысить доступность и увеличить разнообразие туристских поездок для жителей страны, для чего необходимы разработка новых предложений в регионах России и субсидирование путешествий для социально незащищенных групп граждан.

Кроме того, эксперты предложили системное продвижение в стране и мире направлений отдыха в регионах России, в том числе за счет цифровизации туристских услуг.

«Именно туризм может выступить одним из основных драйверов восстановления региональных экономик – за счет прямого и косвенного вклада в более чем 50 отраслей и быстрого создания сотен тысяч рабочих мест. Рост внутренних турпотоков и восстановление въездного туризма также позволит перезапустить транспорт, культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю – практически всю сферу услуг», – сказала глава ведомства Зарина Догузова.

В Ростуризме уточнили, что предложения будут направлены в Минэкономразвития для дальнейшего обсуждения и включения в Национальный план восстановления экономики, который президент России Владимир Путин поручил подготовить до 1 июня.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что туризм является наиболее пострадавшей от коронавируса отраслью экономики России.

До этого Ростуризм предложил начать восстановление туристической отрасли с апарт-отелей и санаторно-курортного комплекса, в ведомстве также отмечали, что туризм может стать локомотивом выхода из кризиса для регионов России после победы над коронавирусом.

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