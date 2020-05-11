Названа самая пострадавшая от коронавируса отрасль в России

Туризм является наиболее пострадавшей от коронавируса отраслью экономики России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Конечно, туризм – это самая пострадавшая отрасль нашей страны, во всем мире так. Туризм – это первое, что пострадало. Поскольку, когда мировой локдаун случился, то, конечно, туризм прекратился», – сказал он в интервью на канале «Россия 24».

Вице-премьер напомнил, что правительство уже внесло в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики туризм. Отрасль получает комплексную поддержку, также идет работа над новыми мерами поддержки.

При этом Чернышенко выразил надежду, что летний туристический сезон все-таки начнется именно летом.

«Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность – это самое главное», – подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что в условиях ограничительных мер у России появилась огромная возможность для того, чтобы развился внутренний туризм.

По его мнению, как только заболеваемость будет снижаться, а регионы начнут поэтапно снимать ограничения, граждане России отправятся в путешествия по своей стране.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости форсировать формирование внутреннего туризма и открывать новые направления.

Накануне Ростуризм предложил начать восстановление туристической отрасли с апарт-отелей и санаторно-курортного комплекса, в ведомстве также отмечали, что туризм может стать локомотивом выхода из кризиса для регионов России после победы над коронавирусом.