Продвижением отдыха в России займется новая организация

Для продвижения туризма в России правительство планирует учредить автономную некоммерческую организацию (АНО) «Развитие туризма», руководить которой будет Ростуризм.

«Целью деятельности АНО «Развитие туризма» является содействие разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности и продвижение национального туристического продукта, а также содействие в продвижении региональных туристических продуктов на внутреннем и мировом туристических рынках», – говорится в тексте постановления, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Планируется, что финансирование АНО будет осуществляться за счет субсидий из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых для Ростуризма на соответствующий финансовый год и плановый период. Так, в 2021 году организация получит 1,3 млрд рублей.

Напомним, в конце мая руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что пока предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире нет, так как во многих странах ситуация остается сложной. В начале июня туроператоры совместно с Ростуризмом решили запустить более 20 новых направлений для отдыха по стране.