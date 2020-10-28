Россияне за неделю приобрели туров с кешбэком на 870 млн рублей

Россияне за первую неделю продаж второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма приобрели туров с кешбэком на 870 млн рублей, сообщили в Ростуризме.

В ведомстве сообщили, что «в начале второго этапа программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) туроператоры и отели отметили значительный рост бронирований», и «за первую неделю, когда до окончания продаж еще остается 1,5 месяца, было приобретено туров с кешбэком на 870 млн рублей», передает РИА «Новости».

«Средний чек поездки по стране составил 38 тыс. рублей», – добавили в Ростуризме.

Глава ведомства Зарина Догузова подчеркнула, что уникальность программы туристического кешбэка в том, что она решает одновременно несколько важных социальных и экономических задач.

«Ключевое – это повышение доступности путешествий по стране для наших граждан. Сегодня все желающие могут принять участие в программе и выбрать сотни доступных направлений и видов отдыха, впервые получив за отдых возврат денежных средств напрямую от государства», – сказала она.

В свою очередь бизнес получил возможность «повысить загрузку в межсезонье, и мы видим, что участники программы решают эту задачу».

«Помимо этого, при помощи программы мы вместе с туроператорами и регионами открываем совершенно новые направления для путешествий, в целом повышая привлекательность внутреннего туризма для наших граждан», – добавила она.

Напомним, в августе в России стартовала программа путешествий с кэшбэком. В сентябре Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка.