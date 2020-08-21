В России стартовала программа путешествий с кешбэком

В России стартовала программа стимулирования внутреннего туризма, благодаря которой граждане смогут вернуть часть денежных средств, потраченных на проживание в гостинице или путевки, сообщила пресс-служба Ростуризма.

Программа продлится ровно неделю, до 28 августа включительно. Можно приобрести поездку в любой из регионов и вернуть от пяти до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости выбранного предложения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в программе смогут принять участие около трех млн человек. Туры предлагаются от Калининграда до Владивостока. С 1 октября станут доступны направления с повышенным сезонным спросом: Краснодарский край, Крым, Севастополь, Алтай и Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область.

«Мы рассчитываем, что миллионы граждан смогут выбрать для себя интересные предложения и открыть новые направления для отдыха в нашей стране. Тем более что осень – прекрасная пора для путешествий», – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Для того чтобы получить кэшбэк, до 28 августа необходимо зайти на портал мирпутешествий.рф, выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей стоимостью от 25 тыс. рублей, а затем оплатить поездку картой национальной платежной системы «Мир».

При соблюдении всех условий возврат денежных средств будет проведен на ту же карту «Мир» в течение пяти рабочих дней. Тем, кто потратил на путешествие от 25 тыс. до 49 тыс. 999 рублей, будет начислено 5 тыс. рублей, от 50 тыс. до 74 тыс. 999 рублей – 10 тыс., более 75 тыс. рублей – 15 тыс.

Путешествие должно быть длительностью от пяти дней (четырех ночей). При отмене тура возврат средств происходит по условиям тарифа, который используют туроператоры или гостиницы, а перечисленная частичная компенсация возвращается обратно.

Ранее в среду премьер Михаил Мишустин заявил, что до трех миллионов россиян смогут получить возврат части средств за туры по России.

Ассоциация туроператоров России до этого сообщила, что Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур.