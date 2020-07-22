Стали известны детали кэшбека за туры по России

До трех миллионов россиян смогут получить возврат части средств за туры по России, соответствующее решение подписал премьер Михаил Мишустин.

«Выделить Ростуризму из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 15 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги», – говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на сайте правительства.

Эти средства планируется направить на достижение реализованных туристских услуг до трех миллионов туристов, сообщается в документе.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что воспользоваться программой смогут и больше, чем три миллиона человек. «По разным оценкам, от трех до пяти миллионов [человек]», – приводит слова Чернышенко ТАСС.

В сообщении на сайте правительства отмечается, что при стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. При покупке туров от 50 тыс. рублей туристы получат 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше.

Условиями для участия в программе являются продолжительность тура не меньше пяти дней и оплата через платежную систему «Мир».

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщила, что Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, предусматривающей возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур на банковскую карту «Мир».