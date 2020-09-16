Ростуризм предложил увеличить максимальную выплату по программе кешбэка

Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для расширения программы стимулирования туров по России, среди предложений – увеличение максимального размера выплаты до 50 тыс. рублей.

«Проектом постановления предусматривается внесение изменений в правила в части сокращения периода проживания в средстве размещения до двух ночей, что позволит учесть поездки выходного дня; снятие ограничения по минимальной стоимости туристской услуги; увеличение максимального размера выплаты с 15 до 50 тыс. рублей за одну туристскую услугу; включение в программу санаторно-курортных организаций, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, и организаций отдыха детей и их оздоровления, а также владельцев агрегаторов», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки к проекту.

Напомним, в конце августа сообщалось, что программа кэшбэка за туры по России может быть перезапущена осенью с изменением ряда условий.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что программой поддержки внутреннего туризма с возможностью кешбэка на 27 августа воспользовались 50 тыс. россиян.