Пашинян заявил о продолжающихся боях в Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе не прекратились полностью, несмотря на трехстороннее заявление о прекращении огня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к жителям страны.

«Боевые действия в Карабахе полностью не прекратились, они продолжаются, и мы надеемся, что они прекратятся», – цитирует РИА «Новости» Пашиняна.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

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