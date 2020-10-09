Лукашенко ответил на критику со стороны Польши

Прежде чем критиковать «несправедливые выборы» в Белоруссии, Польше нужно разобраться со своими, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«То, что там поляки хайпуют сегодня на Беларуси – подождите неделю и вы увидите, что будет в Польше. Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация – надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко – с ними люди там скоро начнут разбираться. А то у нас, видите ли, «выборы несправедливые, 80%», а с результатом в 50,5% в Польше победил Дуда. Сейчас уже все заявляют, что это полнейшая фальсификация. Вот там надо разобраться», – приводит слова Лукашенко БелТА.

Во втором туре президентских выборов в Польше, состоявшихся 12 июля, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Анджей Дуда набрал 51,03% голосов, опередив кандидата от оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, набравшего 48,97% голосов.

После выборов президента Белоруссии по всей стране начались массовые протестные акции. Лукашенко заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов. Польша пригрозила Белоруссии санкциями в обход ЕС в отношении чиновников, которых Евросоюз считает ответственными за фальсификацию президентских выборов и применение силовых методов к протестующим.