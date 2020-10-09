Лукашенко предупредил о новых радикальных методах организации протестов в Белоруссии

Взгляд
9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 15:48  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
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Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект

Владимир Можегов, публицист
В этом году у Джона Леннона целых два больших юбилея: 80 лет со дня рождения (9 октября 1940) и 40 лет со дня смерти (8 декабря 1980), когда он был застрелен в Нью-Йорке. Кто он, этот человек, родившийся в совершенной безвестности и вознесшийся на вершину успеха? Подробности...
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Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Лукашенко предупредил о новых радикальных методах организации протестов в Белоруссии

    9 октября 2020, 15:12

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о формировании в стране новых, более радикальных форм организации протестов.

    «Но ведь это тоже технологии, направленные не только на усыпление нашей бдительности, но и на формирование новых, радикальных форм организации протестов. Да, они, как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм», – цитирует БелТА Лукашенко. 

    По его словам, радикалы, которые пытаются «втянуть молодежь и детей в провокации», стали видны, «потому что уже прятаться не за кого». При этом Лукашенко подчеркнул, что наведение порядка в Белоруссии сейчас не требует жестких действий. 

    «Многие люди просто требуют жестоко навести порядок. Я хочу успокоить их: в этой жестокости, даже жесткости сегодня нет необходимости. Если такая необходимость будет, она немедленно будет задействована», – сказал он.

    Глава государства отметил, что страну необходимо сохранить, «если мы не хотим того, что происходит по периметру», поэтому нужно отказаться от неадекватной жестокости. Также Лукашенко попросил прощения перед жителями Минска и попросил их потерпеть. 

    Ранее Лукашенко призвал не сравнивать политическую ситуацию в Белоруссии и Киргизии, заявив, что это непрофессионально. Также он поручил в течение недели провести кадровые перестановки в вузах, студенты которых «продемонстрировали небрежное отношение к высшему образованию».

    Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Во время протестных акций в Минске по требованию белорусских властей неоднократно блокировался доступ к интернету.

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