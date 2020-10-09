Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Карабахе

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе», – сказал он, открывая совещание, передает ТАСС.

Кроме того, в ходе заседания было обсуждено обеспечение интересов страны в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии.

«Мы в плановом порядке сегодня поговорим о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии», – сказал глава государства.

В пятницу глава МИД Армении Зограб Мнацаканян вылетел в Москву, где запланированы консультации глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России по вопросу прекращения боевых действий в зоне Нагорного Карабаха. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД стартуют в Москве в пятницу в 15.00.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.