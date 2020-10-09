Росздравнадзор ответил на данные о побочных эффектах лекарства от COVID-19

Росздравнадзор не располагает данными о возможных побочных эффектах лекарства от коронавируса «Фавипиравир».

В ведомстве уточнили, что к ним не поступали сведения о «реакции связанной с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения». В своем ответе ведомство ссылается на данные базы «Фармконадзор 2.0», передает РБК.

Накануне информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с коронавирусом «ФармаCOVID» опубликовал документ, в котором говорится, что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде «моторных нарушений».

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса, она будет самой низкой в России в рамках референтных стран.

В сентябре Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».

Также фавипиравир решили включить в список жизненно необходимых лекарств в России.

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