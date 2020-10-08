В Армении назвали «чудовищным» обстрел храма в Карабахе

МИД Армении назвало вызовом цивилизованному миру удары по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе.

«Это чудовищное преступление Азербайджана одновременно является вызовом всему цивилизованному человечеству», – говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД, передает РИА «Новости».

В Ереване напомнили, что «нанесение ударов по религиозным объектам и памятникам культурного наследия прописано в международном праве, как военное преступление, для которого не установлен срок давности».

В четверг по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе нанесли два удара. После первого удара о пострадавших не сообщалось, после второго стало известно, что пострадали российские журналисты. Среди пострадавших оказался российский блогер Юрий Котенок. Он получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу, его оперируют врачи.

Армянский собор Христа Всеспасителя Казанчецоц был построен в Шуши в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века.