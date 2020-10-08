Азербайджан ударил по собору в Карабахе

Азербайджанские войска нанесли удар по главному храму карабахского города Шуши – Казанчецоц, сообщили в действующем при правительстве Армении Армянском едином информационном центре.

«Враг ударил по символу Шуши – церкви Казанчецоц, которая была восстановлена после войны 90-х годов», – говорится на в сообщении, передает РИА «Новости».

Армянский собор Христа Всеспасителя Казанчецоц был построен в Шуши в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.