Комитет Бундестага захотел допросить Меркель по скандалу с Wirecard

Комитет немецкого парламента по расследованию скандала Wirecard решил провести опрос в рамках своей работы канцлера Германии Ангелу Меркель, пишут СМИ.

Кроме Меркель, комитет Бундестага рассчитывает опросить и вице-канцлера и руководителя министерства финансов страны Олафа Шольца, а также премьер-министра Баварии Маркуса Зодера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.

19 июля немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщила, что бывший член совета директоров Wirecard Марсалек, который считается ключевой фигурой в мошеннической схеме, находится в одном из частных домов под Москвой якобы под надзором российских спецслужб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером немецкой компании Wirecard («Уайркард») Яном Марсалеком, который якобы может скрываться в России.