Ключевую фигуру скандала вокруг Wirecard «нашли» в России под надзором спецслужб

Немецкие СМИ утверждают, что Ян Марсалек, которого считают ключевой фигурой в мошеннической схеме германского оператора электронных платежей Wirecard, скрывается в России.

Handelsblatt со ссылкой на источники в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах пишет, что Марсалек находится под надзором российских спецслужб в одном из частных домов под Москвой.

Издание пишет, что Марсалек перевел в Россию из Дубая «значительные суммы денег в форме биткойнов». Утверждается, что он отправился в Россию 18 июня из Клагенфурта через Таллин и Минск, передает ТАСС.

Handelsblatt пишет, что в последние годы он не раз бывал в России. При этом Марсалек пользовался шестью загранпаспортами.

Spiegel также заявлял, что Марсалек скрывается от правосудия в Белоруссии или России, он якобы мог сотрудничать с российскими спецслужбами или даже работать на них.

Доказательств опубликованной информации издания не приводят.

Скандал вокруг Wirecard разгорелся в середине июня. Марсалек ушел из Wirecard вслед за экс-главой компании Маркусом Брауном после того, как аудитору не удалось подтвердить наличие на счетах Wirecard остатков в размере 1,9 млрд евро, которые указывались в финансовых отчетах.

Немецкая прокуратура считает, что этих средств у компании никогда не было, хотя их и указывали в документах, пытаясь «представить компанию более прочной».

Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал.