Актер театра Спесивцева утонул в московском фитнес-клубе

Актер молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева Ренат Кафиятуллин утонул в бассейне московского фитнес-клуба.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, 7 октября во время посещения бассейна фитнес-клуба, расположенного по улице Ангарской в городе Москве, мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть.

«Сотрудники центра пытались оказать посетителю помощь, однако он скончался до приезда скорой медицинской помощи», – передает ТАСС слова Ивановой, не уточнившей имени погибшего. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о 26-летнем актере Ренате Кафиятуллине.

Начата доследственная проверка, устанавливаются причины инцидента. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников фитнес-клуба.

Напомним, ранее в бассейне утонула дочь актера Владимира Конкина. 32-летнюю Софию Конкину 22 сентября нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Спасти девушку не удалось.

На ее теле не было найдено следов травм. По информации СМИ, вскрытие не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Адвокат семьи Юлия Нитченко сообщила, что Конкина могла стать жертвой заказного убийства. После стало известно, что в крови дочери Конкина обнаружили алкоголь и снотворное.