Пашинян заявил о наступлении «ключевого момента» в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в войне в Нагорном Карабахе произошел «ключевой момент». По его словам, связан он с «ловушкой», в которую, по утверждению армянской стороны, угодили азербайджанские военные.

По словам Пашиняна, армянские и карабахские военачальники сымитировали отступление на юге НКР, заманив военный корпус Азербайджана в коридор.

«Буквально в эти секунды этот корпус (военный корпус Азербайджана – прим. ВЗГЛЯД) получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии», – рассказал Пашинян в интервью РБК.

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия обороны Нагорного Карабаха, применив «тактическую уловку», уничтожила крупное подразделение азербайджанских вооруженных сил.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник сообщал, что азербайджанская армия установила контроль над еще тремя селами в Джабраильском районе и стратегическими высотами на линии соприкосновения в Карабахе.

В воскресенье Алиев сообщил о взятии под контроль вооруженными силами страны города Джебраил (Мехакаван) и девяти сел Джебраильского района вокруг Нагорного Карабаха. Он также заявил, что Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.