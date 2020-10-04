Алиев предъявил ультиматум Армении

Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле – в какие дни какие территории будут освобождены», – приводит его слова РИА «Новости».

Он заверил, что Азербайджан попытается восстановить нормальные отношения с армянским народом после «освобождения» земель.

По его словам, решение конфликта с Арменией должно идти через диалог, но переговорам нужна основа.

«Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями», – сказал Алиев.

Он отметил, что для прекращения Баку военных действий необходимо получить извинения от армянского премьера, который «назвал оккупированные азербайджанские земли армянскими».

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Ранее в воскресенье Алиев сообщил о взятии под контроль вооруженными силами страны города Джебраил (Мехакаван) и нескольких сел Джебраильского района вокруг Нагорного Карабаха. В минобороны Армении эту информацию опровергают.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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