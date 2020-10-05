Азербайджан заявил о взятии еще трех сел в Карабахе

Азербайджанская армия установила контроль над еще тремя селами в Джабраильском районе и стратегическими высотами на линии соприкосновения в Карабахе, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня (понедельник, 5 октября, – прим. ВЗГЛЯД) азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы и Мезре Джабраильского района, а также ряд стратегических высот в различных направлениях», – приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило в понедельник еще об одном обстреле армянскими вооруженными силами второго по величине города страны – Гянджи.

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В воскресенье Алиев сообщил о взятии под контроль вооруженными силами страны города Джебраил (Мехакаван) и девяти сел Джебраильского района вокруг Нагорного Карабаха. Он также заявил, что Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.