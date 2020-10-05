Армения заявила об уничтожении подразделения ВС Азербайджана с помощью «тактической уловки»

Армия обороны Нагорного Карабаха, применив «тактическую уловку», уничтожила крупное подразделение азербайджанских вооруженных сил, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Применив тактическую уловку, Армия обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики – прим. ВЗГЛЯД), создав у противника впечатление об отступлении и заманив его в ловушку, затем мощным артиллерийским огнем накрыла крупное подразделение ВС Азербайджана. Потеряв на поле боя 200 человек убитыми, противник бежал», – приводит ее слова ТАСС.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее в понедельник сообщил, что азербайджанская армия установила контроль над еще тремя селами в Джабраильском районе и стратегическими высотами на линии соприкосновения в Карабахе.

В воскресенье Алиев сообщил о взятии под контроль вооруженными силами страны города Джебраил (Мехакаван) и девяти сел Джебраильского района вокруг Нагорного Карабаха. Он также заявил, что Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.