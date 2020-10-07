Посол о запуске «Циркона»: Россия не играет мускулами перед Западом

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7 октября, среда  |  Последнее обновление — 21:43  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Какими должны быть уступки Баку и Еревана по Карабаху

Ереван заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Никол Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана. И хотя риторика Ильхама Алиева остается воинственной, эксперты отмечают заинтересованность Баку в прекращении конфликта. О каких взаимных уступках может идти речь и кто может стать гарантом выполнения перемирия между Баку и Ереваном? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...
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Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Посол о запуске «Циркона»: Россия не играет мускулами перед Западом

    7 октября 2020, 20:59

    Текст: Александра Юдина

    Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» не является попыткой играть мускулами перед Западом, заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов на телеканале «Россия 1».

    «Сегодняшний пример с «Цирконом» мы еще долго будем обсуждать, но я хотел бы подчеркнуть, что Россия тем самым не пытается показывать свои мускулы или бряцать оружием», – передает ТАСС его слова.

    При этом Антонов добавил, что в Вашингтоне обратили внимание на пуск ракеты. «Буквально три минуты назад, перед эфиром, мне мои коллеги из пресс-службы занесли подборку материалов, которые фиксируют этот изумительный успех российских вооруженных сил. [Американские коллеги] смотрят очень внимательно за тем, что происходит у нас. Хочу сказать: если Пентагон молчит, то это не значит, что они не обращают внимания. Для них важен любой шаг ВС России», – отметил посол.

    Как заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, с появлением крылатой ракеты Россия вырывается в лидеры на море и становится обладателем эффективного инструмента сдерживания агрессии недружественных государств.

    «Как считают эксперты, через несколько лет боевых возможностей данных крылатых ракет морского базирования может оказаться недостаточно для преодоления «воздушного щита» потенциального противника. Но с появлением «Циркона» мы вырываемся в лидеры на море, становимся обладателями эффективного инструмента сдерживания агрессии со стороны недружественных государств», – РИА «Новости» его слова.

    Он также добавил, что успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования подтверждают лидерство России в сфере разработки гиперзвукового оружия.

    «Сегодня охлаждает горячие головы в Пентагоне, удерживая от применения в отношении России силы в том или ином виде, наличие у нас серьезного ядерного арсенала. По сути, стратегические ядерные силы в настоящее время являются главным гарантом сохранения глобального мира. Но важно подкреплять этот «источник стабильности» и неядерным вооружением, сопоставимым по мощи и силе воздействия с ядерным», – пояснил сенатор.

    По словам Бондарева, именно это Россия успешно делает – гиперзвуковое оружие, наряду с лазерным, является оружием нового поколения.

    «Высокая точность, скорость более 9500 км/ч и короткое подлетное время, способность преодолеть самые мощные системы ПВО и ПРО противника – все это характеристики ударной ракеты «Циркон», равной которой, наряду с нашим гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал», нет на сегодняшний день ни у кого в мире», заключил он.

    Ранее об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море, дальность полета составила 450 км, скорость – более восьми Махов


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