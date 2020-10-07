В ВОЗ призвали научиться жить с коронавирусом

Весь мир должен научиться существовать с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить ограничения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

«В последние недели мы наблюдаем быстрый рост числа случаев не только в России, но и в целом в Европейском регионе ВОЗ. Ранее вирус был вытеснен в Европе за счет ограничительных мер, но не был побежден. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми, как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию», – цитирует РИА «Новости» Вуйнович.

По ее словам, когда число случаев заболевания стремительно растет и больницы находятся под угрозой перегрузки, самый быстрый способ добиться «выравнивания» числа случаев – это введение различных уровней ограничений.

В свою очередь заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН доктор биологических наук Михаил Щелканов выразил мнение о том, что коронавирус будет развиваться по пути эволюции гриппа и продолжит циркулировать в качестве эпидемического вируса, передает ТАСС.

«Думаю, этот вирус займет ту же самую нишу, которую в свое время занял вирус OC43 (вирус из семейства коронавирусов, заразный для людей и крупного рогатого скота – прим. ВЗГЛЯД) и все другие коронавирусы, именно эпидемические, а не пандемические. Также, как в свое время пандемический вирус гриппа 2009 года превратился в один из эпидемических вариантов, который путем генетического дрейфа продолжает уходить от действия вакцин, также примерно и пандемический коронавирус превратится в один из эпидемических коронавирусов. Так что это никогда не закончится», – сказал Щелканов на международном форуме «Дни вирусологии 2020».

Ранее академик РАН, бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что большинство стран в мире реагирует на коронавирус на твердую двойку или на тройку с минусом.

За последние сутки в России выявлено 11 тыс. 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 млн 248 тыс. 619 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 995 тыс. 275 человек, из них 6 тыс. 699 человек вылечились за последние сутки.