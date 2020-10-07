В Кремле оценили решение Польши оштрафовать Газпром

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7 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Заражение Трампа коронавирусом превратилось в предвыборное шоу

Трамп не побоялся публично снять медицинскую маску Erin Scott/Reuters
Несколько дней ведущие мировые СМИ обсуждали болезнь президента США – Дональд Трамп перенес заражение коронавирусом. Однако не менее неожиданным оказалось и внезапное выздоровление Трампа и его возвращение из госпиталя в Белый дом. Как сказалось это событие на политических позициях Трампа и его оппонентов? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...

Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

В карабахском конфликте есть еще один важный игрок

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Исламская Республика Иран является одним из главных внешних интересантов в армяно-азербайджанском конфликте. От его исхода зависит безопасность и даже само существование нынешней власти в Тегеране. Подробности...
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Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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    В Кремле оценили решение Польши оштрафовать Газпром

    7 октября 2020, 13:14

    Текст: Алина Назарова

    В Кремле не сомневаются, что оштрафованный Польшей на 7,6 млрд долларов Газпром предпримет юридические контрдействия для защиты своих интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нужно адресовать вопрос Газпрому. Информация достаточно новая, ее нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно делать с точки зрения обеспечения каких-то контрдействий, корпорацией будет сделано», – сказал пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

    Песков также выразил мнение, что штраф Газпрому вряд ли повлияет на и так не процветающие отношения России и Польши. «Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что это скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению», – сказал Песков.

    Ранее в среду Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов и обязал их разорвать соглашения о финансировании строительства «Северного потока – 2». Газпром заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Такой же позиции придерживается англо-голландская Shell – один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода.

    Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

    После этого Газпром подал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».

    В прошлом году антимонопольный орган Польши обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток – 2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока – 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie – на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.


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