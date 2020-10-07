В Кремле оценили решение Польши оштрафовать Газпром

В Кремле не сомневаются, что оштрафованный Польшей на 7,6 млрд долларов Газпром предпримет юридические контрдействия для защиты своих интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нужно адресовать вопрос Газпрому. Информация достаточно новая, ее нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно делать с точки зрения обеспечения каких-то контрдействий, корпорацией будет сделано», – сказал пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

Песков также выразил мнение, что штраф Газпрому вряд ли повлияет на и так не процветающие отношения России и Польши. «Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что это скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению», – сказал Песков.

Ранее в среду Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов и обязал их разорвать соглашения о финансировании строительства «Северного потока – 2». Газпром заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Такой же позиции придерживается англо-голландская Shell – один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода.

Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

После этого Газпром подал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».

В прошлом году антимонопольный орган Польши обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток – 2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока – 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie – на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.