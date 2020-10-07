Газпром раскритиковал решение Польши о штрафе за «Северный поток – 2»

Газпром принципиально не согласен с решением Польского антимонопольного регулятора о штрафе в 7,6 млрд долларов и обязательно обжалует решение UOKiK, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Польши, заявили в компании.

«При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда», – отметили в холдинге, передает ТАСС.

Там также указали, что величина штрафа Польши говорит о желании любыми средствами противодействовать проекту, передает РИА «Новости».

Ранее в среду Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил, что оштрафовал Газпром на сумму около 7,6 млрд долларов и обязал разорвать соглашения о финансировании строительства «Северного потока – 2». Англо-голландская Shell – один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода «Северный поток – 2» – уже раскритиковала это решение.

Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

После этого Газпром подал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».

В прошлом году антимонопольный орган Польши обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток – 2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока – 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie – на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.