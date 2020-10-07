В России за сутки выявили 11,1 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3229, Санкт-Петербурге – 456, Московской области – 395.

Всего в стране выявлено 1 248 619 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 995 275 человек, из них 6699 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 202 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 21 865 человек.

Накануне, 6 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 615. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 500.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.