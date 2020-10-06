Эксперт заявила о «коррупционных клановых связях» нового премьера Киргизии

«Киргизское общество очень своеобразное и там нет кристально чистых – все пронизано коррупционными клановыми связями. Действующему и.о. премьер-министра тоже есть чем «похвастаться» в своем прошлом», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Нелли Семенова, комментируя назначение Садыра Жапарова на должность и.о. премьера Киргизии.

«Жапаров был замешан в большом скандале по поводу месторождения Кумтор, которое он обещал переуступить китайцам за большую сумму денег. Ему, по имеющимся сведениям, была поставлена задача выдавить из Кумтора канадцев, которые владели частью акций. Этот подковерный сговор с китайской стороной имеет для государства большой негативный резонанс», – сообщила старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Нелли Семенова.

По мнению эксперта, назначение Жапарова вызовет негативную реакцию со стороны южных кланов Киргизии. «Так как он теоретически принадлежит к северным кланам – конечно, будет борьба, и в связи с отсутствием легитимности, и в связи с противоборством интересов», – считает кандидат политических наук.

При этом она усомнилась в легитимности назначения Жапарова. «В связи с форс-мажорными обстоятельствами все пункты процедуры назначения премьер-министра нарушены», – убеждена Семенова. По ее словам, «удалось наскрести только 35 депутатов парламента, которые дали письменное одобрение назначить Жапарова и.о. премьер-министра. Всего в парламент Киргизии избиралось 120 депутатов в текущий момент. 35 депутатов – маловато для кворума, то есть кворума практически не было».

Кроме того, депутаты собрались «уже не в здании парламента, потому что к тому моменты от него ничего не осталось», а в «здании одной из центральных гостиниц».

Также Семенова отметила, что удивительным является поведение представителей южной части страны, которые еще недавно обладали всей полнотой власти: «Мы наблюдаем, как легко сейчас южане сдают свои позиции. Удивляет их лояльность и уход без борьбы ключевых фигур». По мнению Семеновой, такое поведение только поможет смягчить ситуацию и избежать кровопролития.

Ранее во вторник премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, новым и.о. главы правительства избран освобожденный из колонии оппозиционер Садыр Жарапов.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.