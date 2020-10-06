Эксперт заявила о «коррупционных клановых связях» нового премьера Киргизии

Взгляд
6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 22:46  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США добили латвийскую банковскую систему

Банковская система Латвии хорошо начинала, но плохо кончила REUTERS/Ints Kalnins
Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Эксперт заявила о «коррупционных клановых связях» нового премьера Киргизии

    6 октября 2020, 21:54

    Текст: Ирина Яровая

    «Киргизское общество очень своеобразное и там нет кристально чистых – все пронизано коррупционными клановыми связями. Действующему и.о. премьер-министра тоже есть чем «похвастаться» в своем прошлом», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Нелли Семенова, комментируя назначение Садыра Жапарова на должность и.о. премьера Киргизии.

    «Жапаров был замешан в большом скандале по поводу месторождения Кумтор, которое он обещал переуступить китайцам за большую сумму денег. Ему, по имеющимся сведениям, была поставлена задача выдавить из Кумтора канадцев, которые владели частью акций. Этот подковерный сговор с китайской стороной имеет для государства большой негативный резонанс», – сообщила старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Нелли Семенова.

    По мнению эксперта, назначение Жапарова вызовет негативную реакцию со стороны южных кланов Киргизии. «Так как он теоретически принадлежит к северным кланам – конечно, будет борьба, и в связи с отсутствием легитимности, и в связи с противоборством интересов», – считает кандидат политических наук.

    При этом она усомнилась в легитимности назначения Жапарова. «В связи с форс-мажорными обстоятельствами все пункты процедуры назначения премьер-министра нарушены», – убеждена Семенова. По ее словам, «удалось наскрести только 35 депутатов парламента, которые дали письменное одобрение назначить Жапарова и.о. премьер-министра. Всего в парламент Киргизии избиралось 120 депутатов в текущий момент. 35 депутатов – маловато для кворума, то есть кворума практически не было».

    Кроме того, депутаты собрались «уже не в здании парламента, потому что к тому моменты от него ничего не осталось», а в «здании одной из центральных гостиниц».

    Также Семенова отметила, что удивительным является поведение представителей южной части страны, которые еще недавно обладали всей полнотой власти: «Мы наблюдаем, как легко сейчас южане сдают свои позиции. Удивляет их лояльность и уход без борьбы ключевых фигур». По мнению Семеновой, такое поведение только поможет смягчить ситуацию и избежать кровопролития.

    Ранее во вторник премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, новым и.о. главы правительства избран освобожденный из колонии оппозиционер Садыр Жарапов.

    Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

    Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.


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