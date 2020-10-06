Видео нападения на президента Киргизии оказалось снято три года назад

Видео нападения на президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, распространяемое в соцсетях, публиковали еще несколько лет назад.

На видео Жээнбеков выступает перед собравшимися на митинге в Оше, к нему из толпы подходит группа людей, окружая так, что президент пропадает из виду, передает РИА «Новости».

При этом RT в своем Telegram-канале сообщает, что «видео нападения на Жээнбекова было опубликовано как минимум три года назад. Сегодня оно распространилось как новое многими СМИ».

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему киргизской толпе удалось устроить мгновенный переворот.