Большую часть туристов в турецкой Анталье в сентябре составили россияне

В сентябре больше половины туристов на курортах Антальи составили приехавшие из России граждане, сообщили в управлении культуры и туризма турецкой провинции.

Россияне составили 51% (517 тыс.) от общего числа иностранцев, приехавших в эту провинцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на АТОР.

В сентябре в Анталье отдохнули чуть больше 1 млн человек, 996 тыс. из которых – иностранцы, 22 тыс. – граждане Турции, проживающие за пределами страны. Это на 54% меньше, чем в сентябре 2019 года.

Второе место в списке самого большого числа отдыхающих иностранцев заняла Украина (169 тыс. 244 человека), третье – Британия (81 тыс. 615 человек).

Всего в Анталью в общей сложности из 163 стран за девять месяцев 2020 года приехали 2 млн 576 тыс. отдыхающих.

Ранее в Ассоциации туроператоров Турции сообщили, что иностранным туристам, которые приезжают на отдых в Турцию, не нужно получать цифровой код (HES-код) для заселения в отель.

До этого Генконсульство России в Анталье сообщило, что турецкие власти стали чаще отказывать российским гражданам во въезде в страну из-за истекающего срока загранпаспорта.