Турция стала чаще отказывать россиянам во въезде

Турецкие власти стали чаще отказывать российским гражданам во въезде в страну из-за истекающего срока загранпаспорта, сообщило Генконсульство России в Анталье.

«В последнее время при пересечении российскими гражданами границы с Турцией в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса участились случаи отказа турецких властей во въезде в страну по причине истекающего срока действия загранпаспорта. Во избежание нервных срывов и принудительной депортации за счет нарушителя напоминаем, что с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (4 месяца) с момента въезда в Турцию», – сообщило консульство в Facebook.

Ранее МИД предупредил, что россиянам необходимо более ответственно планировать путешествия и предусматривать возможность устранения возможных рисков.

До этого российских туристов ночью выселили из отеля в Турции, так как у гостиницы не оказалось лицензии на туристическую деятельность.

Кроме того, Турция отказала России в правовой помощи при расследовании гибели ребенка в отеле в 2019 году: девочка, отдыхавшая в отеле с родителями, умерла от травм, полученных после того, как ее руку засосало в трубу бассейна. Газета ВЗГЛЯД писала в сентябре того же года, что с начала туристического сезона в Турции погибли 88 россиян.