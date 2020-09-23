Россиян призвали учитывать риски при заграничных поездках

Россиянам необходимо ответственно планировать путешествия и предусматривать возможность устранения возможных рисков, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В текущей обстановке риски новых ограничений транспортного сообщения, также дополнительных карантинных мер по-прежнему сохраняются. А это, как вы понимаете, чревато перспективой на неопределенное время застрять за рубежом без возможности покинуть территорию той или иной страны. Призываем максимально ответственно относиться к планированию путешествия, предусматривать возможность купировать возможные риски», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Международное авиасообщение Россия постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Абхазию, Польшу, Казахстан, Киргизию и Республику Корея.