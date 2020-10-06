Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом

Угроза распространения коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию ситуации, заявил президент Владимир Путин.

«Угроза вируса еще не ушла, она не отступила. Но мы готовы к любому развитию ситуации. Мы будем действовать четко и согласованно», – цитирует ТАСС главу государства.

Путин пообещал, что власти будут помогать гражданам, поддерживать социальную сферу, систему здравоохранения.

Также президент поблагодарил парламент за напряженную, эффективную работу в условиях эпидемии, передает РИА «Новости».

«Важно, что законодательный процесс не был нарушен, напротив, действуя на опережение в высшей степени оперативно, парламент принял десятки неотложных законов, которых ждали люди», – сказал Путин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за распространения коронавируса приостанавливается льготный проезд для школьников и бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте.

Власти Москвы заявили о выходе на пиковые значения весны по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4082, Санкт-Петербурге – 411, Московской области – 347.

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