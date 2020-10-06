Познер сказал, какую выбрал бы вакцину от коронавируса

Предпочтительнее привиться от коронавируса вакциной на основе векторов аденовируса человека, созданной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, считает телеведущий и журналист Владимир Познер.

Как заявил директор центра академик Александр Гинцбург, в их вакцине использован аденовирус человека, в то время как другие разработчики применяют аденовирус обезьяны, передает РИА «Новости» заявление Познера в в эфире Первого канала.

При этом Познер отметил, что если бы ему предложили выбрать между аденовирусом обезьяны или человека, он бы выбрал второе.

«Я бы однозначно сказал – давайте мне человеческую», – сказал телеведущий.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

На данный момент более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. При этом вакцину российского производства предпочли бы 24% респондентов, и только 13% хотели бы привиться зарубежной вакциной.

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